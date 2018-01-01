بايرن ميونيخ يُفعل الشرط الجزائي بعقد هيرنانديز ويضمه بـ80 مليون يورو

صفقة مدوية على أبواب النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم

يستعد المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، للرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد والانتقال لبايرن ميونيخ في الميركاتو الشتوي القادم.

هيرنانديز تألق مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم روسيا 2018، وكان أحد أهم العناصر في تشكيل المدرب ديديه ديشان.

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اللاعب استكمل سلسلة تألقه وحجز مكاناً أساسياً له في تشكيل المدرب دييجو سيميوني هذا الموسم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن بايرن سيتعاقد مع اللاعب في يناير القادم، بناء على رغبة مدربه نيكو كوفاتش.

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ومن المُقرر أن يدفع بايرن 80 مليون يورو لضم هيرنانديز، وهي قيمة الشرط الجزائي بعقده مع أتليتكو.

ويطمح كوفاتش في الاستفادة بالدولي الفرنسي، لإجادته اللعب بمركز الظهير الأيسر وقلب المدافع.

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وتأتي خطوة بايرن رقم توقيع اللاعب مؤخراً على عقد جديد يربطه بأتليتكو حتى عام 2024.