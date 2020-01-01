لوف عن هلع كورونا: الطبيعة تدافع عن نفسها ضد الإنسان

المدرب الألماني يلقي الضوء على أسباب الانتشار المفزع لكورونا

بدا المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، غير مندهش من المأساة التي تعيشها البشرية في الوقت الراهن، بتفشي مرض كورونا في أكثر من 110 دولة في كل بقاع الأرض.

وأشار مدرب أبطال العالم 2014، إلى أن ما يحدث الآن، نتيجة شبه طبيعية، للكوارث الطبيعية التي حدثت في الآونة الأخيرة، على شاكلة حرائق أستراليا والبرازيل.

وقال في مؤتمر صحفي "من الواضح أن الأرض تدافع عن نفسها قليلاً ضد الإنسان، الذي ما زال معتقدًا بأنه قادر على فعل كل شيء ويعرف كل شيء".

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وأضاف "لقد شهد العالم الكثير من الحرائق الجماعية، وكان من المستحيل زيادة السرعة التي وصلنا إليها، لولا تأثير الحرائق في أستراليا أو وباء الإيبولا في أفريقيا".

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وختم حديثه في هذا الصدد "الشيء الأكثر أهمية الآن سلامة البشرية، لذا من المهم حقًا الحفاظ على الأصدقاء والعائلة والحفاظ على بعضنا البعض بوجه عام".

من جهة أخرى، سُئل رئيس الاتحاد الألمامي كيلر عن صحة ما تردد عن خفض راتب لوف ومدير المنتخب أوليفر بيرهوف، فأجاب بلا حرج "لقد اتصلوا بنا بالفعل وقدموا هذا الاقتراح بشكل عاجل، ونحن أيضًا في الاتحاد الألماني نحتاج لتقليل وقت العمل".

وتسبب الوباء في تجميد عالم كرة القدم حتى إشعار آخر، في ظل القفزات المخيفة في أعداد المصابين بهذا المرض المستجد.