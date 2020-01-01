مُحدث | نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي لحسم مصير الموسم ويورو 2020

تعرف على نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمناقشة مصير الدوريات المحلية وبطولة يورو 2020 بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المميت.

يجتمع اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحضور الـ55 عضوًا لمناقشة مصير بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي كان من المقرر لها أن تقام الصيف القادم.

الاجتماع يناقش كذلك مصير البطولات المحلية التي تم تعليقها مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا المميت في كافة أنحاء القارة، ومصير دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كذلك.

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في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا أبرز التسريبات التي تخرج من اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحسم موقف البطولات هذا الموسم:

رسميًا .. تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم بشكل رسمي عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية التي كان من المقرر أن تقام خلال الصيف القادم في عدة دول.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد النرويجي الذي كان سيستضيف عدة مباريات من البطولة في مدينة كوبنهاجن، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - التفاصيل.

أنباء عن تأجيل بطولة يورو 2020

كشفت تقارير صحفية أن القرار الأقرب ليتم اتخاذه اليوم هو تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام على أن تقام في صيف 2021.

البطولة ستقام في نفس المواعيد بالعام المقبل بنفس الفرق المشاركة ودون تغيير في أي تفاصيل، حيث أن القرعة أجريت قبل عدة أشهر بالفعل.

القرار قد يكون نهائي بالفعل بعدما أكدت وكالة أنباء رويترز أن الاتحاد الأوروبي بدأ في إلغاء الحجوزات الخاصة بالفنادق في مدن البطولة وكان أولها فنادق مدينة كوبنهاجن.

الدوريات يجب أن تنتهي

يتفق جميع الأطراف على أهمية وضرورة إكمال بطولات الدوريات المحلية وإنهاء الموسم بشكل لائق قبل التفكير في أي شيء آخر.

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البطولات قد تمتد حتى نهاية شهر يونيو المقبل حيث أن موعد عودتها غير نهائي بعد ويتوقف على مدى محاصرة المرض.

تعويضات مالية من الاتحادات المحلية

طلب الاتحاد الأوروبي بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" من نظرائه في الدوريات المحلية الحصول على تعويض مادي نظير تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية.

التعويض سيكون بقيمة 275 مليون يورو يحصل عليه الاتحاد الأوروبي من الاتحادات المحلية والأندية، على أن يؤجل بطولة يورو 2020 للصيف القادم.

موعد نهائي لنهاية الدوريات

تسعى روابط الأندية الأوروبية لإنهاء الدوريات قبل الـ 30 من شهر يونيو، بالتحديد قبل نهاية عقود اللاعبين بشكل رسمي مع أنديتهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فقد حددت الأندية موعد الـ 13 من مايو كموعد نهائي لاستئناف البطولات، من بعده سيكون الأمر شبه مستحيل.

مقترح جنوني من رئيس الاتحاد الأوروبي

اقترح ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتم إنهاء الدوريات بشكل فوري على الترتيب الحالي لها على أن يفوز المتصدر في كل بطولة بها.

اقتراح سيفيرين يأتي في ظل رغبته في تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية في موعدها المحدد مسبقًا دون أي تغييرات - التفاصيل.