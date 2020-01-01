لوشيسكو يُفاضل بين إدواردو وجيوفينكو في القائمة الآسيوية

يبدأ مشوار حامل اللقب أولى المباريات يوم الأثنين 17 من شهر فبراير المقبل أمام نظيره في نادي شباب الأهلي الإماراتي

قالت تقارير صحفية سعودية أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، يٌفاضل بين البرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من أجل قيد أحدهم في القائمة الآسيوية.

وبحسب "الرياضية" فأن لوشيسكو قد استقر على قيد الثلاثي البيروفي أندريه كاريلو والفرنسي بافتيمبي جوميس إلى جانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ويتبقى أجنبي أخير في القائمة الآسيوية.

وكان الفريق الأزرق رفع قائمته الآسيوية الأولية بمحترف أجنبي واحد وهو المدافع الكوري، على أن يضيف الثلاثة الآخرين، قبل أول مباراة آسيوية بأسبوع، وفق نظام التسجيل في الاتحاد القاري.

ويبدأ مشوار حامل اللقب أولى المباريات يوم الأثنين 17 من شهر فبراير المقبل أمام نظيره في نادي شباب الأهلي الإماراتي في دبي.

الجدير بالذكر أن الهلال وقع في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والفائز من الملحق الآسيوي رقم 3 (تشيناي الهندي - الرفاع العربي البحريني - خراسان الإيراني - السيلية القطري).

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في الدوري السعودي

الزعيم كان قد توج بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية على حساب نادي أوراوا الياباني وقدم بطولة أكثر من رائعة، وتأمل الجماهير في الحفاظ على اللقب في النسخة الجديدة.