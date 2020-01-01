موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الفيصلي في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يفتح ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية أبوابه لقمة كبيرة ستجمع بين الفيصلي صاحب الأرض والجمهور أمام الهلال، في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق منتشٍ بالانتصار الهام الذي حققه على الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأهل به إلى نصف نهائي البطولة، ويسعى إلى مواصلة النجاحات هذا الموسم ومواصلة تصدر الدوري.

في الوقت نفسه فإن الفيصلي من المفاجآت السارة هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويعيش حالة فنية مميزة باستثناء آخر مباراتين فقط من تراجع النتائج.

لذلك فالمهمة لن تكون سهلة على رفاق بافيتيمبي جوميس، فالمحافظة على الصدارة أمام خصم عنيد أمر في غاية الصعوبة، ولكن كتيبة الهلال بتألقها اللافت للنظر هذا الموسم بمقدورها اجتياز هذا التحدي الصعب.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة