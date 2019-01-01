لوزانو يصل نابولي تمهيدًا للتعاقد مع أمراء الجنوب

نابولي ينجح في التوصل إلى اتفاق لضم لوزانو من أيندهوفن

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وصل هيرفينج لوزانو إلى مدينة نابولي تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع نادي الجنوب الإيطالي خلال ما تبقى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لوزانو قد دخل في مفاوضات مطولة مع نابولي قبل أن تصل الأمور إلى الاتفاق بين الطرفين في الساعات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزائن نادي الجنوب الإيطالي حوالي 40 مليون يورو حسب ما قالته المصادر الصحفية المقربة.

وكان لوزانو قد جدد طلبه بالخروج من أيندهوفن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية المحلق الأوروبي المؤهل لدوري الأبطال.

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يذكر أن صاحب الـ24 عاماً سجل 21 هدف وصنع 12 الموسم الماضي، وسبق ارتباطه بالانضمام لمانشستر يونايتد.