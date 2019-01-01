هيرفينج لوزانو يضغط من أجل الانتقال لنابولي

الصفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو

أخبر هيرفينج لوزانو جناح أيندهوفن، إدارة ناديه بالرغبة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نابولي يبحث عن لاعب جديد في مركز الجناح، بعد الفشل في ضم الثنائي نيكولاس بيبي وخاميس رودريجيز.

موقع "فويتبول" اكد اقتراب نابولي بشكل كبير من لوزانو، في صفقة تصل قيمتها لحوالي 40 مليون يورو.

ويأتي طلب اللاعب عقب خروج أيندهوفن من المرحلة التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام بازل السويسري.

وهو ما شجع الدولي المكسيكي على اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن النادي الهولندي، وخوض رحلة جديدة بالدوري الإيطالي.

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ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، حسم مستقبل لوزانو، ومحاولة نابولي تخفيض المبلغ المطلوب مقابل بيعه.

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً سجل 21 هدف وصنع 12 الموسم الماضي، وسبق ارتباطه بالانضمام لمانشستر يونايتد.