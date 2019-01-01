لوزانو: نابولي كان دائماً خياري الأول

اللاعب المكسيكي يؤكد أنه حقق حلمه بالانضمام إلى فريق الجنوب الإيطالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد اللاعب المكسيكي، هيرفينج لوزانو الوافد الجديد لنادي نابولي الإيطالي أن فريقه الجديد، كان دائماً من ضمن خياراته المفضلة، مشيراً إلى أنه سعيد بأن الأمور سارت على ما يرام والصفقة تمت.

وانضم لوزانو إلى نابولي منذ عدة أيام، قادماً من نادي بي إس في إيندهوفن في صفقة كلفت خزائن الفريق الإيطالي أكثر من 40 مليون يورو.

وقال اللاعب المكسيكي في تصريحات صحفية: "أنا أعرف نابولي بشكل جيد، انا هنا للقيام بعمل جيد معهم، سعيد للغاية لأنني أصبحت جزءاً من المجموعة".

وتابع: "الآن أنا في فريق مهم مكون من لاعبين رائعين، لقد قررت اختيار القميص رقم 11 لأنني أحبه وأتفاءل بهذا الرقم".

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وواصل: "المدير الفني للفريق هو الذي سيقرر يدفع بي في أي مركز، أنا أرى نفسي لاعباً مهارياً وسريعاً، أستطيع أن أساعد الفريق في الكثير من الأمور".

وحول مسيرته مع فريقه الهولندي السابق، قال لوزانو: "لقد تعلمت الكثير في الدوري الهولندي، سأعمل على استغلال هذه التجربة في تحسن أدائي مع نابولي".