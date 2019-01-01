وناس يقترب من نيس بعد تخلي نابولي عن رقمه

نابولي تخلي اليوم عن رقم قميص لاعبه الجزائري مما يمهد بانتقاله في الأيام القادمة إلى الدوري الفرنسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إلى أن الجزائري آدم وناس، لاعب نابولي الإيطالي أصبح قريباً من الانتقال إلى نادي نيس الفرنسي.

وارتبط اسم اللاعب الجزائري بالانضمام إلى كالياري أو نيس، ولكن وفقاً للصحفي الموثوق دي مارزيو فإن تعاقد نيس مع اللاعب أصبح مسألة وقت.

وأعلن نادي الجنوب الإيطالي اليوم، حصول لاعبه الجديد لوزانو على قميص رقم 11 وهو الرقم الخاص بالجزائري، مما يمهد باقتراب رحيله عن الفريق.

وأتم نابولي منذ أيام، تعاقده مع اللاعب المكسيكي لوزانو، قادماً من صفوف بي إس في إيندهوفن الهولندي، في صفقة تخطت الـ 40 مليون يورو.

وانتهت مشكلة الأموال بالنسبة لنادي نيس في التعاقد مع وناس صاحب الـ 22 عاماً، بعد استحواذ الملياردير الإنجليزي سير جيم راتكليف على نسبة كبيرة من أسهم الفريق الفرنسي.