وكيله: لوزانو خارج سوق الانتقالات الشتوي

لا فرصة لرحيل المكسيكي عن أيندهوفن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أخرج مينو رايولا موكله هيرفيج لوزانو من سوق الانتقالات الشتوي، مؤكدًا أنه سيُكمل موسمه مع أيندهوفن في هولندا.

ولفت صاحب الـ23 عامًا الأنظار إليه بأدائه الممتاز مع منتخب المكسيك خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به خلال الأسابيع الأخيرة ومنها ميلان وتشيلسي وآرسنال وبرشلونة، لكن نابولي كان الأكثر جدية حسب المصادر المتابعة.

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إذ أكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت حرص نابولي الشديد على ضم لوزانو خلال يناير أو يونيو القادم ليعوض الرحيل المتوقع لخوسيه كاييخون المرتبط بالميلان، وأنه توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب وتقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو للنادي الهولندي بجانب إعارة آدم أوناس أو أمين يونس.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن إدارة النادي الهولندي لم تقتنع بالعرض وتُصر على طلب 35 مليون يورو على الأقل ثمنًا للاعب المكسيكي بجانب تأجيل خروجه للصيف، إذ قال وكيله "لا تتوقعوا انتقال لوزانو في يناير. سيبقى في أيندهوفن حتى نهاية الموسم، إذ لا يرغب النادي في بيعه حاليًا".