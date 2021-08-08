"لن أكون مهذبًا إذا حضر ميسي إلى الدوري الفرنسي"

قدوم ليونيل ميسي المحتمل إلى باريس سان جيرمان يُبهج حتى الخصوم!

قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لن يُبهج عشاق نادي العاصمة الفرنسية فقط بل حتى سيبهج الخصوم.

مدرب نادي بريست، ميشيل دير زاكاريان، عبر عن سعادته بالتقارير التي تربط اسم ميسي بباريس.

ماذا قال مدرب بريست عن ميسي؟

تحدث ميشيل عقب تعادل فريقه مع أولمبيك ليون بهدف لمثله أمس السبت في افتتاح الدوري الفرنسي وقال عن إمكانية لعب ميسي في الدوري الفرنسي: "سيكون غير عادي. لن أكون مهذبًا لكنه يشعرنا بنشوة".

وواصل مدرب بريست "هو لاعب عظيم. نقول إن دورينا ضعيف وأشياء كثيرة غير جيدة فيه. لو أحضرنا لاعب مثله فسيكون أمرًا استثنائيًا سنستمتع به".

هل يقترب ميسي من باريس؟

أعلن برشلونة مساء الخميس الماضي أن قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي لم يعد لاعبًا في الفريق.

الفريق الإسباني أكد أن تجديد ميسي بات مستحيلًا بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة.

منذ الإعلان واسم ميسي يرتبط بباريس سان جيرمان؛ إذ يعد النادي الباريسي هو الأقرب لضم ميسي مع ورود بعض التقارير بعدم تقدم أي نادٍ بعرض لليو.

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