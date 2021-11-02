"لنكن صادقين، ماذا حقق صلاح ليفوز بالكرة الذهبية؟"

يرى أسطورة الكاميرون جوزيف أنطوان بيل، أن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لن يحصل على الكرة الذهبية في العام الحالي، بسبب ابتعاد فريقه عن الألقاب.

واختارت مجلة "فرانس فوتبول" محمد صلاح في القائمة المختصرة للمتنافسين على الكرة الذهبية، والمكونة من 30 لاعبًا، وتضم أيضًا لاعبين أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما.

وبعد إلغاء جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، تعود من جديد في عام 2021، لكن أنطوان بيل يرى أن مستوى صلاح وحده لن يكون كافيًا ليؤدي إلى فوزه في العام الجاري.

ماذا قال أنطوان بيل عن صلاح؟

أنطوان بيل، حارس المرمى السابق لمنتخب الكاميرون، ونادي المقاولون العرب الذي شهد انطلاقة صلاح مع كرة القدم، يؤكد أنه "من الصعب القول" إن الدولي المصري يستحق الجائزة.

وقال أنطوان بيل في تصريحات لشبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية: "صلاح يقدم موسمًا رائعًا، لكنه فعل ذلك أيضًا العام الماضي".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن صلاح هو بوضوح من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن هذا".

وتابع: "عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فهم يسألون دائمًا، ماذا ربح؟ وعلينا تطبيق هذا على الجميع".

وأكمل: "صلاح لم يكن بطلًا لإنجلترا، ولم يكن بطلًا لإفريقيا، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب للغاية القول إن صلاح يستحق الكرة الذهبية أكثر من غيره".

ليفربول احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام ريال مدريد الإسباني.

ماذا قدم صلاح في الموسم الحالي؟

يمكن القول إن صلاح حاليًا هو أكثر لاعب تألقًا العالم حاليًا، بعد أن سجل 15 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع البطولات.

ومن المنتظر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية يوم الإثنين 29 نوفمبر الجاري في باريس، وقد يتواجد صلاح في مركز متقدم للغاية.

ومع ذلك، وفي ظل عدم وجود أي بطولة يمكن أن تدعم صلاح، يعتقد البعض أن الدولي المصري قد يحتاج إلى الانتظار حتى عام 2022 للمطالبة بالجائزة، وذلك إذا حظى ليفربول بموسم ناجح.

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