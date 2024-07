لم يُغير ناديه فقط .. علاقة عاطفية جديدة لكيليان مبابي بعد الانتقال إلى ريال مدريد

النجم الفرنسي يستمتع بإجازته الصيفية في أمريكا

يبدو أن كيليان مبابي لم يدخل في مرحلة جديدة من حياته المهنية فقط، بل كذلك العاطفية!

النجم الفرنسي كان قد أتم انتقاله من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه، ولكنه مازال يستمتع بإجازته الصيفية كونها بدأت متأخرًا بسبب تواجده مع منتخب بلاده في يورو 2024، وكذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في أنفه خلال البطولة.

ريال مدريد يتواجد حاليًا في أمريكا استعدادًا لخوض سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، وفيما يتواجد مبابي في نفس الدولة لكن لأسباب أخرى تمامًا، حيث شوهد برفقة عارضة الأزياء، داني جريس ألميدا، في عدة أماكن.

مجلة "Page Six" نقلت عن أحد المصادر قوله أن الثنائي شوهد في عدة أماكن في مدينة ميامي الأمريكية، حيث لعبا البولينج في "Lucky Strike"، وتوجها بعد ذلك إلى ملهى "LIV" الليلي، وبعدها خرجا للعشاء في مطعم "Kiki on the River".

وقد أوضح المصدر أن مبابي وألميدا ظهرا مرتاحين للغاية وقد خرجا من المطعم وأيديهما متشابكة مما يُعطي انطباعًا على أن النجم الفرنسي يتمتع بعلاقة ودية تمامًا مع الفتاة.

يُشار إلى أن ألميدا سبق ونشرت صورًا عبر إنستجرام، خلال إبريل الماضي، من حضورها لإحدى مباريات باريس سان جيرمان وتواجدها في المقاعد المخصصة لضيوف مبابي، وقد سُئلت بواسطة الصحيفة عن طبيعة العلاقة الرومانسية مع مبابي فرفضت التعليق.