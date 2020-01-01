"لم يمنحوه الثقة".. وكيل براهيم دياز يفتح النار على ريال مدريد

بعد انتقاله من ريال مدريد إلى ميلان .. وكيل نجم مانشستر سيتي السابق براهيم دياز يهاجم النادي الملكي

فتح وكيل أعمال النجم الإسباني الشاب براهيم دياز النار على ريال مدريد بسبب موكله وعدم منحه الفرصة للعب في الفترة الماضية.

ووصل براهيم دياز نجم ريال مدريد الشاب إلى ميلانو لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام تعاقده مع نادي ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المتوقع أن ينتقل دياز على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع أحقية الشراء إلى الروسونيري، ومع وجود بند لإعادة شرائه من قبل ريال مدريد مستقبلًا.

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وحول ذلك، قال وكيل إبراهيم دياز بيدرو جونزاليس إن ريال مدريد فشل في تحقيق أقصى استفادة من لاعب خط الوسط الشاب الذي تعاقد معه العام الماضي قادمًا من مانشستر سيتي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى ريال مدريد في يناير 2019 بعد ست سنوات في مانشستر سيتي، لكنه شارك في 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني منذ ذلك الحين، وظهر فقط كبديل في مباريات الليجا الموسم الماضي.

وفي ذلك السياق أضاف جونزاليس لتوتو ميركاتو: "لقد عاد براهيم إلى إسبانيا في يناير من العام الماضي، لكن في ريال مدريد لم يمنحوه المساحة المطلوبة والدقائق الكافية، وقبل كل شيء الثقة التي يحتاجها لاعب في سنه"

وتابع: "إنه لاعب شاب ويحتاج إلى اللعب باستمرار لإبراز إمكاناته الكاملة، ولكن مع الأسف هذا لم يحدث في ريال مدريد رغم التطلعات بأن يحصل على دقائق كافية مع الفريق الملكي"

وأردف: "أنا مقتنع بانتقاله إلى ميلان حيث ستكون خطوة موفقة، لقد عاش دياز فترة طويلة خارج إسبانيا لذلك لن يجد أي مشاكل في التكيف مع الأجواء في الدوري الإيطالي"

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا اختار براهيم دياز ميلان، فهذا يعني أنه يعرف بالفعل أنه يستطيع مساعدة الفريق من خلال القيام بدور قيادي لا مجرد مساهمة شابة من لاعب صاعد"

وأيضًا: "ليس لدي شك في هذا، بمجرد أن ينتهي من مسار نموه سنتحدث عن لاعب من الأفضل في أوروبا وليس فقط ذلك الشاب الواعد الذي ضمه ريال مدريد في يناير من العام 2019"

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يذكر أن براهيم دياز قد سجل هدفين في 21 مباراة مع فريق ريال مدريد تحت 21 عامًا في جميع المسابقات خلال 20 شهرًا قضاها في النادي الملكي.