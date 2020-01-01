أخبار ميلان اليوم | وصول دياز وروزنامة الدوري الإيطالي

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثاني من سبتمبر 2020.

وصل براهيم دياز وإعلان جدول الدوري الإيطالي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثاني من سبتمبر 2020.

وصول براهيم دياز

وصل براهيم دياز لاعب ريال مدريد إلى ميلانو تمهيدًا لإتمام تعاقده مع إيه سي ميلان الصيف الحالي.

ومن المتوقع أن ينتقل دياز على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع أحقية الشراء إلى الروسونيري.

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دخول مفاجئ في صفقة كييزا

حسب سبورت ميديا سيت، فإن إيه سي ميلان قدم عرضًا لفيورنتينا للحصول على خدمات الجناح الواعد فريدريكو كييزا.

ميلان سيعرض لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا مع 20 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات من أجل إقناع فيورنتينا بالتخلي عن اللاعب.

يُذكر أن اللاعب كان هدفًا ليوفنتوس في الفترة الأخيرة دون الوصول لاتفاق مع إدارة فيورنتينا.

8 لاعبين في قائمة الخطر

مع حسم صفقات مثل تيموي باكايوكو وساندو تونالي وبراهيم دياز وربما أيضًا فريدريكو كييزا، فإن هناك عديد اللاعبين المتوقع رحيلهم من ميلان.

أكدت كالتشيو ميركاتو أن التعاقد مع قلب دفاع جديد سيعني أن مستقبل الثلاثي ماتيو جابيا وموساكيو وليو دوراتي في خطر.

الظهيران دييجو لاكسالت وديفيد كالابريا بالفعل على قائمة الرحيل في انتظار وصول ظهير جديد سواء أورييه من توتنهام أو إيمرسون من برشلونة.

رادي كورنيتش هو الآخر سيتم السماح له بالرحيل حال وصول عرض يصل إلى 8 ملايين يورو إلى جانب لوكاس باكيتا وألين هليلوفيتش من خط الهجوم.

أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولمدة موسم واحد فقط.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن إبراهيموفيتش سيكون لاعبًا للفريق خلال الموسم المقبل.

المزيد من التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان استفسر عن سعر اللاعب الفرنسي بوباكاري سوماري نجم ليل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن اللاعب لا يمثل أولوية بالنسبة للنادي، لكن الإدارة تستطلع خياراتها.

برشلونة يرفض العرض الأول

أكدت موندو ديبورتيفو أن برشلونة رفض عرض ميلان الأول لضم الظهير الأيمن إيمرسون مقابل 20 مليون يورو مع وجود منافسة من إيفرتون الإنجليزي.

الصحيفة أكدت أن برشلونة لن ينظر لأي عرض أقل من 30 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ميلان يحاول ضم سيرج أورييه من توتنهام أيضًا لحل مشكلة الظهير الأيمن في ظل عدم اقتناع بيولي بالثنائي كونتي وكالابريا.