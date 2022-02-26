لم يكن صدفة؟ هاتريك لاعبة ليفربول العكسي الشهير تحت التحقيق

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة بخصوص الهاتريك العكسى الذي ساهم فى تلقي منتخب نيوزيلندا للسيدات هزيمة ساحقة أمام نظيره الأمريكى بخماسية نظيفة.

وفى حدث نادر فى تاريخ كرة القدم، سجلت اللاعبة النيوزيلندية ميكايلا مور هاتريك بالخطأ في مرمى منتخب بلادها.

الأمر الذي جعل لاعبة فريق ليفربول مادة للسخرية لوسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي المفاجأة؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الهزيمة التي تلقاها منتخب نيوزيلندا للسيدات أمام أمريكا لم تكن مجرد صدفة بل بسبب المراهنات.

وأضافت الصحيفة أن الأمر لم يخرج عن كونه شكوك بعد لكن هذا الحدث السلبي والنادر هو السبب وراء اعتقاد الكثيرين بأنها فضيحة مراهنات جديدة في عالم كرة القدم.

أين يتنافس الولايات المتحدة ونيوزيلندا؟

ويتنافس منتخب أمريكا للسيدات رفقة نظيره النيوزيلندي خلال منافسات كأس "She Believes" لعام 2022 وهي بطولة ودية تقام من أجل إعطاء فرصة أكبر للاعبات المحليات للمشاركة مع منتخب بلادهم.

وفازت الولايات المتحدة بالبطولة التي تقام بمشاركة أربع دول فقط نيوزيلندا والتشيك وأيسلندا التي سحقتها في النهائي بنتيجة 5-0.

ما هي أشهر فضائح المراهنات؟

لا يخلو عالم كرة القدم من الكثير من مشاهد الفساد والمراهنات ربما أشهرها بالدوري الإيطالي 2011-12 والتي تسمى كالتشوسكوميسي (عملية المراهنة الأخيرة).

وتم اتهام عددًا من لاعبي كرة القدم بالتلاعب بنتائج مباريات في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة وتورط فيها بعض مشاهير كرة القدم الإيطالية مثل لاعب منتخب إيطاليا السابق جوزيبي سينيوري ولاعبو دوري الدرجة الأولى السابقون ماورو بريسان وستيفانو بيتاريني ولاعب فريق أتالانتا كريستيانو دوني.

اقرأ أيضًا:

"ليس الحكم، بل الخياط هو سبب خسارة النصر أمام الهلال، يجب مراقبة الخياطين"

عامان من الغياب .. قدم بيل أصبحت لا تعرف سانتياجو برنابيو !