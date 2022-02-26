عامان من الغياب .. قدم بيل أصبحت لا تعرف سانتياجو برنابيو !

تحول كارثي شهدته مسيرة الجناح الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد، جعلته يصل إلى مناسبة لم يكن يتمناها أبدًا مع النادي الإسباني.

ويستعد ريال لمواجهة رايو فاييكانو، مساء اليوم، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي سيغيب عنها بيل بسبب عدم جاهزيته.

ويصادف بذلك اليوم مرور عامين على آخر مرة لعب فيها الويلزي على ملعب سانتياجو برنابيو في واقعة غريبة من نوعها.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن آخر مرة خاض فيها بيل مباراة على هذا الملعب، كانت أمام مانشستر سيتي في 26 فبراير 2020 بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وكان بيل وقتها بديلًا، ومنحه زين الدين زيدان بعض الدقائق للمشاركة بدلًا من زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومنذ ذلك الحين لعب ريال بعض المباريات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بسبب الإصلاحات في سانتياجو برنابيو، بينما قضى بيل موسمًا كاملًا على سبيل الإعارة مع توتنهام قبل العودة من جديد الصيف الماضي.

ولعب العملاق المدريدي 48 مباراة على أرضه منذ 26 فبراير 2020، خاض 31 مواجهة منهم على ألفريدو دي ستيفانو و17 في البرنابيو.

وشارك بيل في مباراتين فقط منهم، ولعب كلاهما في أرض دي ستيفانو وغاب عن باقي المباريات بسبب عدم الجاهزية أو الاستبعاد.

جدير بالذكر أن بيل شارك في 5 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم ونجح في هز الشباك مرة واحدة فقط كانت ضد ليفانتي بالدوري.

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