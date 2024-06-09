"لم يكن الموسم سهلًا" .. نجم الأهلي يرفع راية التحدي ويحسم الجدل حول العودة إلى أوروبا!

رد حاسم من نجم الأهلي على العروض الأوروبية..

وجه الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، رسالة تحدٍ قبل الموسم المُقبل، كاشفًا عن مصيره مع الراقي بعد ارتباطه بعروض أوروبية في الميركاتو الصيفي.

ويعد فيجا (22 عامًا) أحد أبرز الصفقات التي لاقت صدًا عالميًا بعد انتقاله إلى الأهلي، في أغسطس الماضي، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، وشارك اللاعب في 20 مباراة خلال مسابقتي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، فيما غاب عن الملاعب لمدة 3 شهور، بعد إصابته في كاحل القدم.

ونشر فيجا رسالة، عبر منصة (إنستجرام)، قال فيها "كما تعلمون جميعًا، لم يكن الموسم سهلًا بالنسبة لي، تغيير كبير في حياتي، وإصابتي الأولى عندما كنت أفضل، وبضعة أشهر صعبة دون أن أفعل أكثر شيء أحبه. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا لحظات رائعة مع لاعبين وأشخاص رائعين في الأهلي، شكرًا لكل من عاملني جيدًا منذ اللحظة الأولى، لأن بدونهم كان الأمر سيختلف، أود أيضًا أن أشكر المشجعين على كل الدعم الذي قموه لنا خلال كل مباراة".

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واختتم فيجا رسالته، قائلًا "الأفضل لم يأت بعد!"، ليؤكد نيته في البقاء داخل أرجاء الأهلي، خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الإسباني مرتبط بعقد مع الراقي حتى يونيو 2026.

وكشفت بعض التقارير عن تلقي فيجا عروضًا من فرق أوروبية كبرى، مثل أتلتيكو مدريد الإسباني، وأستون فيلا الإنجليزي، فيما أكد نجم الأهلي عزمه على البقاء، في رسالة سابقة، أبدى فيها رغبته في المشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المُقبل.

ونجح الأهلي في حجز مقعد في بطولة النخبة الآسيوية، برفقة الهلال والنصر، بعدما احتل المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة من 34 مباراة.