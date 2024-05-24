Gabri Veiga Al-Ahli 2023-24Getty Images
أحمد رفعت

"دوري أبطال آسيا" .. جابري فيجا يقدم دليل جديد على استمراره مع الأهلي

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فيجا تلقى عروض أوروبية ولكنه يقدم دليل على استمراره مع الأهلي

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بطريقة غير مباشرة، قدم النجم الإسباني جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي، دليل جديد على أنه سيستمر مع الفريق للموسم المقبل، ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تلقيه عروضًا أوروبية كبيرة.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن فيجا يمتلك عروضًا من فرق أوروبية كبيرة، مثل نادي أتلتيكو مدريد وأيضًا عرض إنجليزي من أستون فيلا لضمه خلال الصيف القادم.

وقال فيجا عقب مباراة الأهلي ضد الرائد، خلال تصريحات لقناة SSC: "نعرف أننا نلعب أمام فريق يتكتل دفاعيًا بشكل كبير، وسعيد جدًا للموسم بشكل كبير، ومتحمسين للمشاركة الآسيوية الموسم القادم، وفرق المقدمة كانت أفضل منا في النتائج ولكن نتحمس للموسم القادم".

المباريات التالية

وعلق النجم الإسباني صاحب الـ21 عامًا على شكله الجديد، حيث قال: "تغيير شكلي أمر جديد، ولكن الأهم هو الاستمرار في السير بالطريق الصحيح".

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وعاد جابري للمشاركة في المباريات، بعد غياب دام 3 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث تعادل الراقي أمام الرائد سلبيًا، في المواجهة التي أقيمت بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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