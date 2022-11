"لم نتواصل معه بعد" .. نادٍ نيجيري لا يستبعد ضم رونالدو!

تحاول العديد من الأندية حول العالم ربط نفسها بطريقة أو بأخرى بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، استغلالًا لحقيقة فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أحدث الأندية التي ربطت نفسها بالنجم البرتغالي كان نادي لوبي ستارز النيجيري، الذي أكد أنه لم يتواصل بعد مع ممثلي رونالدو.

وكان دورسون أوزبك رئيس نادي جلطة سراي التركي قد استبعد فكرة التعاقد مع رونالدو، بعد الحملة التي شنتها جماهير الفريق للتعاقد مع "صاروخ ماديرا".

وكتب حساب النادي النيجيري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بيان لوبي ستارز حول الارتباط بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "نعلمكم أن لوبي ستارز لم يقم بعد بأي اتصال مع ممثلي كريستيانو رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد".

واختتم البيان: "نتمنى له الأفضل، ولوبي ستارز لن يعلق مرة أخرى على الأمر".

LOBI STARS STATEMENT ON CRISTIANO RONALDO LINK



Pls be informed that #WeAreLobi is yet to make any contact with representatives of #CristianoRonaldo following his release from @ManUtd.



We wish him the best & #LobiStars will make no further comment on this.#NPFL #ShoeGetSize pic.twitter.com/krBGLjqX77