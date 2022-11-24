"ليس في خططنا" .. حتى جلطة سراي يبتعد عن رونالدو!

رئيس جلطة سراي التركي يؤكد أن كريستيانو رونالدو ليس في خطط النادي رغم مطالب الجماهير بالتعاقد مع البرتغالي.

رغم صخب كأس العالم 2022، إلا أن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر عناوين الأخبار في الأيام القليلة الماضية، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بعد تأكيد مانشستر يونايتد على فسخ عقد رونالدو، بدأ مشجعو نادي جلطة سراي التركي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حيث ناديهم على التوقيع مع "صاروخ ماديرا".

ورغم الحملة المكثفة من قبل جماهير جلطة سراي، إلا أن دورسون أوزبك رئيس النادي قرر أن يخاطب جماهير ناديه بشأن رونالدو.

وعندما سُئل أوزبك عن الإصرار على ضم رونالدو من قبل مشجعي جلطة سراي قال: "أتحدث إلى أصدقائنا في الوقت الحالي، كريستيانو رونالدو ليس ضمن خططنا".

فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد تم يوم الثلاثاء الماضي، بعد أربعة أيام فقط على نشر مقابلته المثيرة للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي انتقد خلالها البرتغالي إدارة "الشياطين الحمر" مؤكدًا عدم احترامه للمدرب الهولندي إريك تين هاج.