لمجرد شعورها بالفخر .. تعليقات شنيعة ضد والدة ماجواير بسبب كأس العالم

الإساءات لم تتوقف نحو المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، والآن امتد الأمر إلى أفراد عائلته أيضًا بعد ظهوره في قائمة إنجلترا لكأس العالم.

المدرب جاريث ساوثجيت قرر تجاهل مدافع ميلان فيكايو توموري، لاستدعاء قائد مانشستر يونايتد للمونديال، رغم المعاناة التي مر بها الفترة الأخيرة.

والدته زوي ماجواير أعربت عن فخرها بهذه الأنباء، بإدراج اسم اللاعب البالغ من العمر 29 سنة بقائمة منتخب بلاده وسط حالة الهجوم العنيفة ضده.

وقالت زوي على حسابها بموقع "تويتر":"فخورة جدًا بولدي، القوة المطلقة والتصميم والكفاءة المهنية التي يتمتع بها هذا الصبي مدهشة جدًا، أنا أحبه وفخورة به".

وتسببت هذه التغريدة في هجوم عنيف ضدها وعلى ماجواير أيضًا، حيث طالبت جماهير مانشستر يونايتد برحيله عن النادي ووصفته بالمحتال، بينما صدرت تعليقات أخرى شنيعة ضد والدته.

So proud of my boy.The sheer strength, determination and professionalism this boy has is totally amazing. Love u @HarryMaguire93 So proud ❤️@ManUtd @England pic.twitter.com/Fy7TzfX3Oc