ظهور ماجواير وغياب سانشو وتلميذ مورينيو .. قائمة إنجلترا لكأس العالم

قائمة قوية للمنتخب الإنجليزي

أعلن المنتخب الإنجليزي عن قائمة الفريق التي ستمثل الأسود الثلاثة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بعض الأسماء غير المتوقعة، وتغيب بعضت الأسماء الهامة.

وجاءت القائمة على النحو التالي.. حراس المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، آرون رامسديل.

وفي خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد، كونور كودي، إريك داير، هاري ماجواير، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبيير، كايل ووكر، بن وايت.

وفي خط الوسط: جود بيلينجهام، كونور جالاجر، جوردان هندرسون، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

وفي الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، رحيم ستيرلينج، كالوم ويلسون.

كما غابت بعض الأسماء الهامة مثل: جيمس وارد-براوز، وجارود بوين، وإيفان توني، ودومينيك كالفرت-لوين، وفيكايو توموري.

ولعل أبرز من غاب، كان تامي أبراهام، المهاجم الإنجليزي المتألق مع فريق روما رفقة المدرب جوزيه مورينيو، وجادون سانشو نجم مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي قد وقع في المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022 مع منتخبات ويلز والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وستكون أول مباراة له مع الأخير يوم 21 نوفمبر.