الأخبار المباريات
إنجلترا

ظهور ماجواير وغياب سانشو وتلميذ مورينيو .. قائمة إنجلترا لكأس العالم

مازن زكي
مازن زكي
5:44 م غرينتش+2 10‏/11‏/2022
20221110_England
قائمة قوية للمنتخب الإنجليزي

أعلن المنتخب الإنجليزي عن قائمة الفريق التي ستمثل الأسود الثلاثة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بعض الأسماء غير المتوقعة، وتغيب بعضت الأسماء الهامة.

وجاءت القائمة على النحو التالي.. حراس المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، آرون رامسديل.

وفي خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد، كونور كودي، إريك داير، هاري ماجواير، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبيير، كايل ووكر، بن وايت.

وفي خط الوسط: جود بيلينجهام، كونور جالاجر، جوردان هندرسون، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

وفي الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، رحيم ستيرلينج، كالوم ويلسون.

كما غابت بعض الأسماء الهامة مثل: جيمس وارد-براوز، وجارود بوين، وإيفان توني، ودومينيك كالفرت-لوين، وفيكايو توموري.

ولعل أبرز من غاب، كان تامي أبراهام، المهاجم الإنجليزي المتألق مع فريق روما رفقة المدرب جوزيه مورينيو، وجادون سانشو نجم مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي قد وقع في المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022 مع منتخبات ويلز والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وستكون أول مباراة له مع الأخير يوم 21 نوفمبر.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)