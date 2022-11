ظهور ماجواير وغياب سانشو وتلميذ مورينيو .. قائمة إنجلترا لكأس العالم

أعلن المنتخب الإنجليزي عن قائمة الفريق التي ستمثل الأسود الثلاثة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بعض الأسماء غير المتوقعة، وتغيب بعضت الأسماء الهامة.

وجاءت القائمة على النحو التالي.. حراس المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، آرون رامسديل.

وفي خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد، كونور كودي، إريك داير، هاري ماجواير، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبيير، كايل ووكر، بن وايت.

وفي خط الوسط: جود بيلينجهام، كونور جالاجر، جوردان هندرسون، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

