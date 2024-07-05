"لماذا يرتدون النسر والديك؟" .. رئيس تركيا يُعلق على إيقاف ميريح ديميرال

تعرف على ما قاله رئيس تركيا بعد إيقاف ديميرال

أعلنت المحكمة الرياضية "كاس" عن قرارها بإيقاف النجم التركي ميريح ديميرال مدافع النادي الأهلي لمدة مباراتين في بطولة يورو 2024، بسبب احتفاله خلال مباراة تركيا ضد النمسا.

وتسبب احتفال ميريح في أزمة، بعدما قام بإشارة "الذئاب الرمادية، بعدما سجل هدفين في مرمى النمسا، بدور الـ16 ضمن منافسات اليورو، لتتأهل تركيا إلى ربع النهائي.

ونقلت صحيفة "BirGun Gazetesi" التركية تعليق رجب طيب أردوغان رئيس تركيا على العقوبة قائلًا: "هل من الممكن أن يقف أحد ويقول أن هناك ديك على قميص فرنسا؟ لماذا تم وضع هذا الديك؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هل يقول أحد الألمان أن لديهم نسر على قمصانهم؟ ميريح أظهر حماسه بهذه الصورة ووزارة الخارجية اتصلت بمسؤوليها ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا لذلك".

واختتم الرئيس التركي تصريحاته قائلًا: "نأمل أن يكون الأمر قد تم حله يوم السبت، وقررنا مغادرة الملعب منتصرين والذهاب إلى الدور التالي، إلا إذا حدث شيء غير عادي".