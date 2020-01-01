لماذا فشل انتقال سليماني إلى إنتر؟

في اللحظات الأخيرة..

كاد إسلام سليماني، مهاجم موناكو، أن ينضم إلى صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، غير أن الأمور لم تسر على ما يرام في اللحظات الأخيرة.

وكان النيراتزوري يسعى إلى دعم صفوفه بمهاجم جديد خلال يناير، أوليفيه جيرود، مهاجم تشيلسي، كان الاسم الأقرب، ولكن أُغلق السوق بدون التعاقد مع أي اسم في نهاية المطاف.

وبحسب ما جاء في تقارير من الصحف الإيطالية، فإن سليماني كان محط اهتمام كبير من مسؤولي إنتر، وأن اتفاقًا قد حدث بين النادي واللاعب لكنه تعرقل في النهاية.

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تفصيلة صغيرة لم يُعلن عنها كانت سببًا في سقوط الصفقة، وربما لو كان للطرفين مزيدًا من الوقت في السوق لانضم الدولي الجزائري إلى سان سيرو، لكن المفاوضات تأخرت وأُغلق السوق في النهاية.

الصفقات الجديدة تزين قائمة إنتر في الدوري الأوروبي

سليماني مُعار من ليستر سيتي إلى موناكو، وقد أحرز هذا الموسم 7 أهداف خلال 14 مباراة مع صناعته لمثلهم في الدوري الفرنسي.

صاحب الـ31 عامًا كان محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية هذا الشتاء بعد استعادته لبريقه مع موناكو، وأبرز المهتمين كان مانشستر يونايتد الذي تعاقد في النهاية مع أودين إيجالو.

يذكر أن إنتر قد ضم كريستيان إريكسن وأشلي يونج وفيكتور موسيس خلال يناير المنقضي.