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لماذا اختار دي يونج القميص رقم 21 في برشلونة؟

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FC Barcelona/Facebook
تعرف على سبب اختيار دي يونج ارتداء القميص رقم 21 في برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، السبب وراء اختياره الرقم 21 مع النادي الكتالوني والقصة التي جعلته متمسكًا به.

دي يونج تقدم رسميًا لاعبًا للبلوجرانا مساء أمس، الجمعة، دون أن يحمل قميصه أي رقم.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات للصحافة الهولندية: "كان لديّ فرصة اختيار أكثر من رقم مع برشلونة وعرضوا عليّ بالفعل ولكني فضلت 21".

وتابع: "لقد أحضرت جميع عائلتي لمراسم تقديمي للنادي الكتالوني عدا جدي لأبي هانز دي يونج لأنّه تُوفي في عيد ميلادي الـ 21 ووقتها قررت أن أستخدم هذا الرقم دائمًا تخليدًا لذكراه".

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ورفض لاعب أياكس السابق أن يكتب اسمه على القميص "فرينكي" والذي يشبه حروف شركة "نايكي" الراعية الرسمية لقمصان النادي.

اللاعب فضّل كتابة أول حرف من اسمه ثم دي يونج على قميصه.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع اللاعب رسميًا في يناير الماضي بعقد يبدأ سريانه في الأول من يوليو الجاري.

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