دي يونج: أتطلع لاستكمال إرث كرويف في برشلونة

أبدى فرنكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الجديد رغبته في التحول إلى امتداد لإرث يوهان كرويف أسطورة النادي والكرة الهولندية.

وقال دي يونج في تصريحاته خلال تقديمه:"لدينا علاقة كبيرة على مر الزمان تربط برشلونة وأياكس بفضل فلسفة كرويف".

وأضاف:"برشلونة وأياكس يريدان اللعب بطريقة مشابهة دائماً وهذا أمر مذهل".

