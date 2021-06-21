للمرة الأولى بعد 101 مواجهة.. هازارد يكمل الـ 90 دقيقة!

ما الذي حدث لإيدين هازارد؟! النجم البلجيكي يحقق الرقم الصعب للمرة الأولى منذ 567 يومًا.

شارك النجم البلجيكي إيدين هازارد اليوم مع منتخب بلاده في الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

مشاركة هازارد هي الأولى الكاملة في البطولة مع بلجيكا، بعد أن شارك لمدة 18 دقيقة ضد روسيا و31 دقيقة ضد الدنمارك.

الظريف في الأمر هو أن مشاركة هازارد هي الأولى الكاملة له منذ شهر نوفمبر بعام 2019 أي بعد انضمامه لريال مدريد بعدة أسابيع.

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النجم البلجيكي غاب عن المشاركة الكاملة لمدة 101 مباراة سواء مع ريال مدريد أو منتخب بلجيكا طوال الفترة الماضية.

غياب هازارد يأتي لأسباب عديدة سواء للإصابات المتكررة التي عانى منها، أو للحالة البدنية الغير مكتملة له في معظم الأوقات.

وفي بعض الأوقات الأخرى كان غياب هازارد فنيًا في المقام الأول، حيث كان المدير الفني سواء زين الدين زيدان أو روبرتو مارتينيز يرى أن مشاركته لدقائق محدودة أفضل.

مباريات هازارد الـ 101 تنقسم إلى 15 مباراة مع منتخب بلجيكا، و86 مع ريال مدريد في كل البطولات، سواء دولية أو محلية أو قارية.

هازارد تعرض للإصابات 11 مرة منذ تاريخ الـ 23 من نوفمبر الذي شهد آخر مشاركة كاملة له في الملاعب قبل اليوم.

المرة الأخيرة التي لعب فيها هازارد لمدة 90 دقيقة كانت ضد ريال سوسييداد في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني في موسم 2019-2020 الذي فاز فيه ريال مدريد باللقب.