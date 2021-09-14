لقطة لرونالدو تثير حالة من الغضب في مانشستر يونايتد

ليلة غير سعيدة للشياطين الحمر

حالة من الغضب تسود نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الخسارة أمام يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل هدف التقدم للفريق الإنجليزي، قبل أن يرد أصحاب الأرض بثنائية، أفسدت المشاركة الأوروبية الأولى للشياطين الحمر هذا الموسم.

آرون وان بيساكا حصل على البطاقة الحمراء في الشوط الأول، بينما رفض الحكم منح رونالدو ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، ليعلق المدرب أولي جونار سولشاير على هذا الأمر.

وقال المدرب النرويجي:"لا أشعر بالمفاجأة مما قدمه رونالدو، لقد سجل مرة أخرى وكان يجب حصوله على ركلة جزاء خلال المباراة".

وأما غن تغييره:"هو لاعب استثنائي وعلينا الاعتناء به، لذلك قمت بإخراجه عندما شعرت أنها اللحظة المناسبة".

وتابع:"رونالدو تعرض للدفع من المدافع أثناء مواجهته لحارس المرمى، ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأن وقتها سيجب طرد لاعب الفريق الخصم، هذه الأمور تحدث بشكل دائم مع الحكام الشباب".

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وأما عن طرد بيساكا:"لقد دفع ثمن انخفاض التركيز، واجهنا نفس الموقف العام الماضي أمام باشاك شهير، ولكن الفرصة متاحة أمامنا للتعويض رغم صعوبة المهمة".

يذكر أن النتيجة صعبت من موقف يونايتد في المجموعة السادسة، والتي تضم كذلك أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني.