إنجازات فريدة ومستوى متواضع .. ماذا قدم رونالدو أمام يانج بويز؟

رقم جديد يضاف لحساب النجم البرتغالي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيقه للأرقام القياسية، بعد عودته إلى بيته القديم مانشستر يونايتد هذا الموسم.

رونالدو انضم للفريق الإنجليزي قادمًا من يوفنتوس بـ12.9 مليون جنيه استرليني في الأيام الأخيرة من الانتقالات، ليبدأ تجربة أخرى مع الشياطين الحمر.

البداية كانت نارية بتسجيل ثنائية في الفوز على نيوكاسل يونايتد 4/1 في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي على ملعب أولد ترافورد.

الإنجازات مستمرة لصاحب الـ36 سنة في رحلته الجديدة، بعد دخوله القائمة الأساسية لمواجهة فريقه أمام يانج بويز السويسري في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما وصل رصيده من المباريات في البطولة إلى الرقم 177، ليعادل رقم أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس.

177 - Cristiano Ronaldo is set to make his 177th UEFA Champions League appearance, equalling Iker Casillas as the player the with the most appearances in the competition's history. Staple. pic.twitter.com/mGgoZX14Hq — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

ويحتل المركز الثالث النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، وبعده ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان ب 149 مباراة وراؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق بـ142 مباراة.

ماذا قدم رونالدو خلال هذا اللقاء؟

رونالدو قام بتسديد الكرة مرتين على شباك حارس يانج بويز وسجل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول.

نسبة استحواذ اللاعب على الكرة وصلت إلى 2.3% من مجمل الاستحواذ، بينما دقة تمريرة كانت 85% قبل خروجه في الدقيقة 72.

وبالنسبة للالتحامات الهوائية، فوصل عددها إلى التحام واحد فقط لرونالدو، بينما قطع الكرة مرة وحيدة أيضًا ولم يقم بأي مراوغة.

36 - Young Boys are the 36th different team Cristiano Ronaldo has scored against in the UEFA Champions League, with no player scoring against more (also Lionel Messi on 36). Collection. pic.twitter.com/xVk4EDZnnC — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

وبهدف رونالدو أصبح ذلك يانج بويز هو الفريق رقم 36 الذي تهتز شباكه عن طريق النجم البرتغالي طوال مشاركاته بالمسابقة.

وفي الظهور رقم 68 له منذ وصول عمره إلى 30 سنة، سجل البرتغالي 63 هدفًا بالبطولة، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب بهذه المرحلة العمرية.

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بايرن ميونخ ويوفنتوس وأكبر ضحايا أهداف رونالدو في دوري أبطال أوروبا

جدير بالذكر أن يونايتد يتواجد في المجموعة السادسة بدور المجموعات للأبطال، رفقة كل من أتالانتا الإيطالي، يانج بويز السويسري وفياريال الإسباني.