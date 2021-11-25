"لقب الهلال الترشيحي لا يقلل من تاريخ الهلال"

أرجع الإعلامي الرياضي خالد البدر الفضل لاتحاد الكرة السعودي في إتاحة الفرصة للهلال للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، واصفًا من ينكر ذلك بـ"الجاهل".

الهلال زعيم آسيا:

توج الهلال قبل يومين، بطلًا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي.

الثنائي سجلها ناصر الدوسري بعد مرور 16 ثانية من عمر المباراة، والمالي موسى ماريجا في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

هذا التتويج هو الرابع، بعدما حصد الأزرق اللقب من قبل أعوام 1991 و1999 و2019، من أصل سبع نهائيات شارك بها.

"اللقب الترشيحي لا يقلل من تاريخ الهلال"

البدر عاد لتذكير الجماهير بقصة وداع الهلال للنسخة الماضية من البطولة، مؤكدًا أنه شارك في نسخة 2021 عن طريق الترشيح.

وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقب الهلال الترشيحي لا يُقلّل من مُنجزات الأزرق وتاريخه .. هذا اللقب كغيره من الألقاب مرتبط بأسباب معينة أو حادثة أو حتى بطولة بحد ذاتها".

وأضاف: "ترشيح الهلال هذا العام للبطولة الآسيوية رغم بيان الإنسحاب الشهير وعودته للمشاركة جاء بجهود من إتحاد القدم المحلي لا يُنكرها إلا حاقد أو جاهل".

لقب #الهلال الترشيحي لايُقلّل من مُنجزات الأزرق وتاريخه .. هذا اللقب كغيره من الألقاب مرتبط بأسباب معينة أو حادثة أو حتى بطولة بحد ذاتها .. ترشيح الهلال هذا العام للبطولة الاسيوية رغم بيان الإنسحاب الشهير وعودته للمشاركة جاء بجهود من إتحاد القدم المحلي لايُنكرها إلا حاقد أو جاهل. — خالد البدر (@KhaleadBader) November 25, 2021

ما هي قصة وداع الهلال لنسخة 2020 من دوري الأبطال؟

الزعيم كان قد حسم تأهله لدور الـ16 قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي الإماراتي.

لكن منذ انطلاق البطولة ويتساقط لاعبوه بالإصابة بفيروس كورونا، وعند الوصول لمواجهة الفريق الإماراتي، لم يتمكن الفريق من استكمال قائمته، لكثرة الإصابات.

وهنا أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا، معلنًا انسحاب الهلال من البطولة، رافضًا طلب مسؤولي الزعيم بتأجيل المباراة.

ورغم أن بيان الاتحاد القاري جاء بصيغة "انسحاب الهلال" إلا أن الآسيوي أوضح بعدها أن هذه الحالة لا تستدعي تطبيق اللوائح ومنع الزعيم من المشاركة لنسختين مقبلتين، في ظل تعرضه لظرف طارئ.

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