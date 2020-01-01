لفتة إنسانية مميزة من بوروسيا دورتموند وهوملس

لقطة رائعة حقًا..

ناشد نادي بوروسيا دورتموند جماهيره بالتوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم وعدم الخوف من تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

ألمانيا هي أحد أكثر الدول الأوروبية تضررًا من كورونا في الفترة الراهنة، وقد تم إيقاف النشاط الرياضي فيها لمدة أسبوعين لمنع نقل العدوى.

دورتموند بدوره نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي طالب فيه جماهيره بالتبرع بالدم وأكد على أن الأمر لا علاقة له بكورونا وليس مقلقًا على الإطلاق.

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ماتس هوملس، أحد قادة أسود الفيستيفاليا، كان من المشاركين في هذه الحملة، حيث قال "بسبب كورونا، بات التبرع بالدم أقل، ومع ذلك لا يوجد أي خطر متزايد.".

كما أضاف "من المهم جدًا أن يستمر التبرع بالدم، لذلك إذا كنت بصحة جيدة وتشعر أنك بخير حقًا، اذهب وتبرع بالدم، لا يزال الأمر مهمًا جدًا.".

في الوقت نفسه فقد نشر النادي كلمات لمنظمة الصليب الأحمر تؤكد على أن التبرع بالدم لن يُهدد سلامة المواطنين وليس له تأثير سلبي على احتمالية إصابة الشخص بكورونا.

يذكر أن بوروسيا دورتموند من أكثر الأندية شعبية وجماهيرية في ألمانيا، كما أنه النادي الألماني الذي يمتلك أكبر عدد جمهور يحضر المباريات أسبوعيًا في سيجنال إيدونا بارك بحضور 81 ألف في كل المباريات.