فيروس كورونا يهدد الأندية الألمانية بخسائر مادية فادحة

خسائر بمئات الملايين!

كشفت وسائل الإعلام الألمانية، عن حجم الخسائر التي تنتظر أندية البوندسليجا، حال قرر اتحاد كرة القدم إلغاء الموسم بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب ما ذكرته الإذاعة الألمانية (DW)، فإن حجم الخسائر المادية لن يقل بأي حال من الأحوال عن 750 مليون يورو.

ولفت المصدر إلى أن هذا المبلغ هو إجمالي أرباح الأندية من تذاكر حضور المباريات، بجانب الأموال المفقودة من مستحقات النقل التلفزيوني.

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وأوضح التقرير المطول، أن عدم استكمال بث الجولات التسع المتبقية في الدوري الألماني، يعني أن الأندية ستخسر حوالي 370 مليون بعملة القارة العجوز.

وتتقاضى أندية البوندسليجا ما بين مجموعه 1.4 مليار يورو، من بث الجولات الـ34 للبطولة، هذا في الوقت الذي لا تملك فيه الأندية بدائل للدخل المفقود من البث التلفزيوني.

وأشارت نفس الشبكة، إلى أن الاتحاد الألماني سيحاول إنهاء الموسم قبل الموافق الـ30 من يونيو المقبل بطريقة ما، إلا إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل اليورو، التي كان مقررًا لها في الموافق الـ12 من الشهر ذاته.

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وسوف تعقد رابطة الأندية المحترفة اجتماعًا يوم الإثنين في فرانكفورت، لإيجاد الحلول إذا استمر الوضع الحالي كما هو عليه حتى أبريل.

وفي الختام، أكد التقرير أن هناك اقتراحات كثيرة، منها استكمال الدوري بدون جماهير، وحال حدث اعتراض فقد يقرر الاتحاد إنهاء الموسم بلا بطل، أو الاكتفاء ببطل فخري –غير رسمي-، دون التطرق لوضع الهابطين لدوري القسم الثاني.