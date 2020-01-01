لفتة إنسانية رائعة من روديجير في مواجهة فيروس كورونا

تصرف رائع للغاية منه..

أقدم أنطونيو روديجير، لاعب تشيلسي، على لفتة إنسانية للغاية لمساعدة السلطات الطبية في ألمانيا على مواجهة فيروس كورونا.

الدولي الألماني قام بتوزيع البيتزا على الموظفين العاملين في وحدات العناية المركزة في 13 مستشفى بـ10 مدن مختلفة بألمانيا.

الهدف الأساسي لروديجير هو دعم أولئك الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، وقد دعم بالفعل 420 منهم بلفتته العظيمة اليوم.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قام الدولي الألماني "إنه لأمر مأساوي كيف ساءت الأوضاع في وحدات العناية المركزة لكورونا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة".

جلوب سوكر .. من الأحق بين ميسي وصلاح ورونالدو بلاعب القرن؟!

كما أضاف "الأشخاص الذين يعملون هناك يقومون بعمل لا يصدق، بالنسبة لي، هم جميعًا رجال ونساء شرف! بهذا الإجراء أود أن أقول شكراً لك قبل كل شيء".

وأتم "شكراً لكثير من موظفي المستشفى الذين وضعوا أنفسهم وصحتهم في الخلف لمساعدة الآخرين. لا أشكرهم لهذا العام بسبب الوباء فقط، بل دائمًا لكل عام".

الجدير بالذكر أن روديجير لا يعيش أفضل أيامه في تشيلسي، حيث خرج تمامًا من حسابات المدرب فرانك لامبارد ويفترض أن يغادر في يناير وسط اهتمام من عدد كبير من أندية أوروبا الكبرى.