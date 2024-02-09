"لغز المسجد وفبركة الفيديو!" .. دفاع نصراوي عن كريستيانو رونالدو بعد حركته الفاضحة

الجدل لا يزال مستمرًا بشأن حركة كريستيانو رونالدو الفاضحة..

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أشغل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، العالم أجمع؛ بسبب تصرفاته المثيرة للجدل، في ديربي الرياض أمام الهلال.

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رونالدو خسر مع النصر لقب كأس "موسم الرياض 2024"؛ بعد السقوط في الديربي أمام الهلال، بهدفين دون رد، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، مساء أمس الخميس.

وبعد انتهاء الديربي.. انتشرت مجموعة من الفيديوهات، تظهر قيام الأسطورة البرتغالية بـ"تصرفات مشينة"؛ أبرزها عندما وضع "شال الهلال" داخل ملابسه، في المنطقة الحساسة بجسده.

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وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا المشهد؛ ما بين مطالبين بـ"ترحيل" اللاعب، وآخرون يدافعون عنه، ويركزون على جوانب إيجابية في تصرفاته.

ومن بين أبرز المدافعين عن رونالدو، الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، متحدث النصر الأسبق، والذي زعم أن الفيديو المنتشر للواقعة "مفبرك".

الصرامي قال في مقطع فيديو: "ما حدث.. أن رونالدو قام بكل احترام، برفع (شال الهلال) من الأرض ووضعه داخل ملابسه؛ نظرًا لعدم وجود (جيب) في سرواله".

بالطبع.. مبررات الصرامي، لاقت هجومًا كبيرًا من الجماهير والمنتمين للزعيم الهلالي، مؤكدين على أن الفيديو تم التقاطه من أكثر من زاوية، وأظهر تصرف كريستيانو رونالدو "المشين".

أما الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، المقرب من البيت النصراوي، فنشر صورة؛ علق عليها قائلًا: "يقال ان هذه سيارة كريستيانو رونالدو، تقف عند أحد المساجد".

ولم يتطرق المريسل إلى واقعة رونالدو في الديربي ولم يدافع عنه؛ ولكن البعض اعتبر هذه التغريدة مجرد محاولة لتلميع صورة الأسطورة البرتغالية، بعد "حركته الفاضحة" في الديربي.

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