لعنة "بلايدوس" .. كومان يحلم بكسر العقدة كما فعل فالفيردي مع أنويتا

هل تنتهي لعنة بلايدوس لبرشلونة؟

هل تؤمن باللعنات؟ ربما لا تؤمن بها ولكن كرة القدم تعرف جيدًا معنى الكلمة وتفاصيلها وربما يصدق عدد كبير من اللاعبين فيها.

وفي برشلونة تنتقل اللعنة من ملعب لآخر، استمرت لسنوات في ملعب "أنويتا" قبل أن تنكسر على يد المدرب إرنستو فالفيردي ولكن ملعب "بلايدوس" حصل على الدور وأصبح لعنة النادي الكتالوني.

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برشلونة يواجه سيلتا فيجو غدًا، الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني وفرصة لرونالد كومان لكسر لعنة ملعب "بلايدوس".

البداية من أنويتا

في موسم 2006-2007 فاز برشلونة على ريال سوسييداد في ملعب "أنويتا" بنتيجة 2-0 من توقيع أندريس إنييستا وصامويل إيتو في موسم هبط فيه الفريق الباسكي إلى الدرجة الثانية.

وبعودة سوسييداد إلى الدجة الأولى في موسم 2010-2011 وتحت قيادة المدرب بيب جوارديولا انتصر الفريق الباسكي على أرضه 2-1 ولم يسجل لبرشلونة سوى تياجو ألكانتارا.

وبعد عام، وفي الجولة الثالثة نجح برشلونة في التعادل 2-2 والخروج بنقطة واحدة من الملعب الصعب، قبل أن يخسر في موسم 2012-2013 وهي بالمناسبة الخسارة الأولى له في موسم لم يتعرض البلوجرانا سوى لهزيمتين فقط.

2013-2014 استمرت اللعنة بفوز ريال سوسييداد 3-1 على أرضه ثم في أول موسم للويس إنريكي خسر برشلونة بهدف نظيف.

في 2015-2016 تلقى برشلونة الهزيمة ذاتها أمام ريال سوسييداد وفي الموسم التالي تعادل بهدف لمثله في أنويتا ولكن العقد تكسرت جزئيًا بفوز برشلونة في كأس الملك بهدف نظيف من ركلة جزاء.

أما أول انتصار في الدوري الإسباني، فجاء موسم 2017-2018 بعودة البلوجرانا من الخسارة 2-0 إلى الفوز 4-2.

في الموسم التالي فاز برشلونة 2-1 ثم تعادل في الموسم الماضي 2-2 على ملعب أنويتا.

فضائح "بلايدوس"

لعنة ملعب "بلايدوس" بدأت من موسم 2015-2016 حينما انتصر سيلتا فيجو 4-1 على برشلونة ثم في الموسم التالي فاز 4-3، والرابط بين المباراتين أنهما كانا في بداية الموسم في الجولتين الخامسة والسابعة.

أما في موسم 2017-2018 فقرر برشلونة اللعب بالشباب بعد ضمان فوز الدوري بصورة شبه رسمية والاستعداد لنهائي كأس الملك وتعادل 2-2 ثم في الموسم التالي له واجه البلوجرانا فريق سيلتا خارج الديار بعد حسم الدوري رسميًا وخسر 2-0 دون مشاركة الفريق الأساسي.

في الموسم الماضي وفي مباراة عصيبة، نجح سيلتا فيجو في خطف التعادل 2-2 وحرمان برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ما يميز سيلتا فيجو أنّه منذ موسم 2014-2015 ودائمًا يحرم برشلونة من النقاط سواء بالتعادل أو الفوز في "كامب نو" أو "بلايدوس".

الرابط المشترك

يبدو أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يؤمن بقصة اللعنة، ولذلك صرّح في المؤتمر الصحفي أنّه لن يعتمد على المداورة وسيلعب بالفريق الأساسي.

إذ أنّ الهزائم التي تلقاها برشلونة من سيلتا كانت أغلبها وبرشلونة يلعب بالفريق الثاني، إما بهدف المداورة مثل ثاني وثالث مواسم إنريكي أو بعد حسم الدوري نظريًا أو فعليًا مثل سنوات فالفيردي.

الموسم الماضي فقط الذي لعب برشلونة بكامل العدد وتعادل في الدقائق الأخيرة، ولكنها أيضًا المباراة التي شهدت تبديلات كثيرة في الشوط الثاني وخروج العديد من العناصر الجيدة في المباراة مثل صاحب الهدفين لويس سواريز.

أمام كومان فرصة كبيرة غدًا لإثبات قدرته على تحرير لاعبي برشلونة من الخوف من اللعنة وبداية عهد جديد بلا أزمات في "بلايدوس".