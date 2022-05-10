لعبة فيفا تعلن تغيير اسمها بعد الاستقلال عن الاتحاد الدولي
تستعد اللعبة التفاعلية الشهيرة "فيفا"، لبداية حقبة جديدة، بإنهاء ارتباطها بالاتحاد الدولي لكرة القدم في المستقبل القريب.
وأعلنت شركة "EA Sports" المسؤولة عن اللعبة، عن إعادة تسميتها لتصبح "EA Sports FC" بدلًا من فيفا.
وتنتهي بذلك شراكة استمرت ثلاثة عقود مع الهيئة الإدارية الرسمية لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.
اختيارات المحررين
- يلا جول سعودي (18) | قمة الهلال والاتحاد: من يعرف أكثر عن الفريقين؟ وريمونتادا تاريخية
- من برشلونة إلى ريال مدريد: مهما حققت من نجاحات لن تصل لأمجادي!
- صدمة للجماهير وراحة للإدارات .. أندية تنازلت عن التسامح والكرم أمام لاعبيها
- جول إنسايدر | خطفته السيارات فلجأ للاستثمارات .. أنمار الحائلي عاشق من نوع خاص
وأكد المطور الإعلامي الذي تولى إنتاج سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة منذ 1993 أن هذه التغييرات ستأتي بعد إصدار النسخة التالية من FIFA 23.
وقال كام ويبر نائب الرئيس التنفيذي للشركة في بيان رسمي:"نحن نريد أن نشكر هذا المجتمع المذهل الذي يضم أكثر من 150 مليون معجب للمساعدة في بناء أكبر منصة ترفيهية لكرة القدم في العالم.
وأضاف:"في العام المقبل ستصبح EA SPORTS FC هي مستقبل الكرة في العالم، جنبًا إلى جنب مع أكثر من 300 ترخيص لشركائنا في جميع انحاء اللعبة".
وتابع:"ستوفر هذه المنصة المستقلة الجديدة فرص مبتكرة للإبداع والتطور، لأن الأمر أكثر بكثير من مجرد تغيير الاسم".
وفي نهاية البيان أوضحت الشركة أن التغييرات الجديدة ستبدأ في عام 2023، مما يعني أن نسخة FIFA 23 ستصدر في موعدها المخطط له هذا العام قبل بداية الحقبة المستقلة.
اقرأ أيضًا ..