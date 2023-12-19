لصوص يسرقون منزل لاعب باريس سان جيرمان ويضربون زوجته!

حادث بشع جديد في العاصمة الفرنسية..

حادث بشع في العاصمة الفرنسية باريس، حدث تجاه حارس الفريق الأكبر في المدينة باريس سان جيرمان، ألكسندر لوتلييه.

وأفادت شبكة "آر إم سي" بأنه في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، دوت أجراس الإنذار في منزل الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، لتفيد بأن عملية سطو مسلح حدثت في أرجائه.

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انتهى الأمر بسرقة مجوهرات وتعرض زوجة اللاعب للكمة عنيفة في وجهها ولم يحدث أي شيء لنجلي الحارس، وتم إبلاغ الشرطة على الفور.

المصدر ذاته أكد أن الشرطة نجحت بالفعل في الوصول إلى 3 من أصل 4 تم الاشتباه، ويبدو أن البصمات على سكين في موقع الحادث كانت السبب في كشف الهويات.

تلك الحوادث تكثر للغاية في باريس، وبالتحديد بين لاعبي باريس سان جيرمان، فقبل فترة كان قد تعرض منزل جيانلويجي دوناروما لمحاولات السرقة وكذلك نيمار وأنخيل دي ماريا.