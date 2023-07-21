تم تقييده مع صديقته .. عملية سرقة ضخمة ضحيتها نجم باريس سان جيرمان

لم يتم القبض على الجناة حتى الآن

واقعة مؤسفة حدثت لجانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، عشية أول إحماء للفريق الفرنسي استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للسرقة في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس ليلة الخميس، وهي الواقعة التي تحقق فيها السلطات المحلية في الوقت الحالي.

ووفقًا لموقع " RMC Sport" فإن دوناروما كان بصحبة صديقته خلال وقوع الحادث في منزله، حيث قام اللصوص بتقييدهما خلال القيام بعملية السرقة.

وأشار الموقع إلى أن بعض الموظفين بأحد الفنادق هم من قاموا بالتبليغ عن هذه الحادثة، ووفقًا للتقديرات الأولية فإن كمية المسروقات من منزل دوناروما كبيرة للغاية ووصلت قيمتها إلى 500 ألف يورو.

وفي الوقت الحالي لم يتم القبض على الجناة، وسط بحث مستمر من الشرطة الفرنسية عن المتهمين الذين تسببوا في إفساد استعدادات دوناروما للموسم القادم تحت قيادة مدربه الجديد لويس إنريكي.