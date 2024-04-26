"لستم بحاجة لانتظار الخليج!".. الشباب يمنح النصر تأشيرة النخبة الآسيوية

النصر يرافق الهلال رسميًا إلى دوري النخبة الآسيوية..

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حجز فريق الكرة بنادي النصر، مقعدًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المقبل، ليرافق الهلال إلى النسخة الجديدة من البطولة، التي تنطلق للمرة الأولى في موسم 2024-2025.

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واستفاد النصر من فوز الشباب على مضيفه الاتحاد بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة 29 من دوري روشن السعودي، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبفوز الشباب على الاتحاد، ضمن النصر تواجده في أحد المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي، قبل 6 جولات من نهاية الموسم، ليُمنح بطاقة العبور إلى بطولة النخبة الآسيوية.

وبات النصر بحاجة لنقطة واحدة فقط في مواجهاته الست المقبلة، ليضمن وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، على الأقل، ليتأهل رسميًا إلى النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، فيما يحل النصر ضيفًا على الخليج، مساء اليوم (السبت)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في لقاء الجولة 29 من الدوري.

ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 80 نقطة من 28 مباراة، ويأتي النصر في الوصافة بـ68 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا بـ52 نقطة، والتعاون رابعًا بـ51 نقطة، والاتحاد خامسًا بـ50 نقطة.

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ويعد الثلاثي (الأهلي، التعاون، الاتحاد) هم الأكثر منافسة على المقعد الأخير، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد.

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