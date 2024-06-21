"بعد لحظات من إعلانه رئيسًا للنصر" .. إبراهيم المهيدب يفاجئ جماهير العالمي بأول قراراته!

إبراهيم المهيدب يفوز برئاسة النصر بالتزكية..

أعلن نادي النصر عن فوز إبراهيم بن عبدالله المهيدب، بمقعد رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، عقب انتخابات الجمعية العمومية، التي أجريت عصر اليوم (الجمعة).

وكشف النصر عن قائمة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، حيث يتولى إبراهيم المهيدب رئاسة النادي، كما فاز عبد العزيز عبدالله العمران، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، فضلًا عن عضوية كلٍ من خالد بن وليد المالك، ياسر بن سليمان الخليوي، قفاري بن صالح القفاري، زياد وهبي سليمان، تركي بن صالح التميمي.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، أن رئيس النصر الجديد، إبراهيم المهيدب، ينتظر أن يدعم خزينة النادي أيضًا بمبلغ 5 ملايين ريال، وذلك بعد فوزه بمقعد الرئاسة.

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وفاز إبراهيم المهيدب برئاسة النصر بالتزكية، ليقود دفة النادي خلفًا لمسلي آل معمر، فيما تأجلت الجمعية العمومية للنادي، لمدة 24 ساعة، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفقًا للمادة 16 فقرة 3 من النظام الأساسي لمؤسسة أعضاء الأندية الرياضية.

ونشر آل معمر، رئيس النصر السابق، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أعرب خلالها عن تهنئته للمهيدب بتولي رئاسة النادي، كما تقدم بالشكر لكل من دعم وساند النادي خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى رأسهم الداعم التاريخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد، فيما اختتم رسالته بكلمة للجماهير، قائلًا "سامحونا على أي تقصير".