إبراهيم المهيدب رئيسًا للنصر رسميًا .. ورسالة "أخيرة" من مسلي آل معمر

إسدال الستار على انتخابات نادي النصر..

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الجمعة، فوز إبراهيم المهيدب، برئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، بشكل رسمي.

المهيدب ترشح لرئاسة شركة نادي النصر "غير الربحية"، خلفًا لمسلي آل معمر، الذي أعلن الرحيل عن منصبه، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وكشف النصر في بيان رسمي، عن أن فوز المهيدب بـ"الرئاسة"؛ جاء بعد تزكيته من الجمعية العمومية للنادي، التي انعقدت عصر اليوم الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. وجّه آل معمر رسالة أخيرة إلى المهيدب ومجلسه؛ وذلك قبل ابتعاده عن المشهد الرياضي "نهائيًا"، مثلما أكد في وقتٍ سابق.

رسالة مسلي آل معمر إلى إبراهيم المهيدب ومجلسه

آل معمر كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تمنياتي بالتوفيق والسداد لأخي العزيز إبراهيم المهيدب وزملاءه في مجلس الإدارة؛ لقيادة نادينا العالمي، نحو المراحل التي تسعد جميع محبي النصر.. هو خير من يتقلد هذه المسؤولية".

وقدّم مسلي، الشكر الجزيل لكل من دعم وساند النادي، خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تولى فيها رئاسة النصر، من شرفيين ومحبين ومشجعين، وعلى رأسهم الداعم التاريخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.

وأشار رئيس النصر السابق إلى أن ابن فهد، تصدى لـ"التحديات" في مرحلة كانت صعبة جدًا، في تاريخ هذا الكيان الكبير.

وأضاف: "كما لا أنسى وقفات صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الذي كنا نجده بجانبنا دائمًا في الضراء والسراء، كذلك بقية أعضاء الشرف، الذين لا يرغبون في ذكر أسمائهم".

وفي النهاية.. شكر مسلي آل معمر، جماهير نادي النصر، واصفًا إياها بـ"الرقم الصعب"، في كل الأوقات.