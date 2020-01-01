لجنة طوارئ في برشلونة خوفًا من تأثير فيروس كورونا

برشلونة يواصل إجراءاته للحد من تأثيرات فيروس كورونا

سيعقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لجنة طوارئ في النادي لبحث مستجدات الوضع وتأثيرات فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بتعليق منافسات الليجا بعد خضوع لاعبي ريال مدريد للحجر الصحي، الأمر الذي جاء عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي كرة السلة.

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واجتمع بارتوميو ظهر الأمس مع موظفي نادي برشلونة وعلى رأسهم المدير الفني كيكي سيتين من أجل إبلاغهم بالتدابير المتخذة من قبل النادي في مواجهة الفيروس المنتشر.

كما شرح للمدير الفني والمساعدين كيف سيكون الوضع مع الاتحاد الأوروبي بعد القرار بإيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيشكل برشلونة بناء على ذلك لجنة مفوضة يرأسها بارتوميو نفسه من أجل العمل على فحص كل الأمور الإدارية المتعلقة بالنادي وكذلك تأثيرات الوضع الجديد.

وسيلجأ برشلونة إلى تحليل الحالة الاقتصادية التي ستتأثر بالطبع حيث تعرضت مداخيل النادي لضربة قوية بسبب فيروس كورونا، سواء فيما يتعلق بأرباح التذاكر أو حقوق البث التلفزيوني.

رسميًا.. إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

يذكر أن فيروس كورونا بدأ يداهم لاعبي ومدربي الأندية الأوروبية، حيث أصيب مايكل أرتيتا مدرب أرسنال ودانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ولاعب سامبدوريا مانولو جابياديني به في الساعات الأخيرة.