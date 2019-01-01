لجنة المسابقات المصرية تعلن مواعيد دور الـ32 من بطولة الكأس

مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية

أعلنت لجنة المسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة حسام الزناتي، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات بطولة كأس مصر في دور الـ32.

ويسعى الزمالك للدفاع عن لقب كأس مصر بعد تحقيقه النسخة الماضية على حساب بيراميدز، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.

مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في دور الـ32، حيث يقع الأبيض في طريق بيراميدز بينما يتواجد أمام الأهلي المصري البورسعيدي.

يواجه الزمالك نظيره الشرقية بالزقازيق، يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

بينما يواجه الأهلي نظيره بني سويف في ستاد القاهرة يوم 3 ديسمبر المقبل، وتعد مواجهة سهلة للغاية لحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

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ومن أقوى المواجهات التي ستكون متواجدة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، هي نادي مصر أمام الجونة اللذان يلعبان في الدوري المصري وأسوان وطنطا أيضًا.