بيكهام: انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأوليمبي ظالم للاعبين

منتخب مصر الأوليمبي نجح في التأهل لطوكيو 2020

تحدث أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب منتخب مصر الأوليمبي ووادي دجلة، عن انضمام محمد صلاح مهاجم ليفربول للفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو 2020 من عدمه.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والفوز باللقب على حساب كوت ديفوار.

منتخب مصر قدم مستوى أكثر من ممتاز خلال البطولة وحقق الفوز في جميع مبارياته، وتأهل رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وقال بيكهام في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" المصرية: "تحدثت أنا وزملائي في المنتخب عن الثلاثة الكبار الذين سينضموا في أولمبياد طوكيو، التوقيت كان غير مناسبًا، كان علينا أن نحصل على ما نستحقه".

وأضاف: "توجنا بالبطولة بدون الثلاثة الكبار، وهذا الجيل يلعب كفريق واحد منذ 6 سنوات، ومستوانا في تزايد مستمر، وتحسن خلال الأشهر الأخيرة".

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وتابع بيكهام: "محمد صلاح بكل تأكيد إضافة لنا في المنتخب فهو من أفضل لاعبي العالم، ولكن انضمامه ظلم لأنه سيكون على حساب أحد اللاعبين في هذا الجيل الذي ساهم في الصعود".

وأشارت بعض التقارير أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي يغرب في ضم كلًا من محمد صلاح وطارق حامد لاعب الزمالك وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون، في أولمبياد طوكيو 2020.