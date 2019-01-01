لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مخاطر الأخطاء التحكيمية الفجة

وصفت للجنة أداء جريشة بالأمس بالأخطاء التي فاقت كل الحدود

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري برئاسة طه إسماعيل، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور محمود الخطيب؛ رئيس النادي، لمناقشة ما وصفته بـ"الأخطاء التحكيمية الفجة".

المارد الأحمر ودع بالأمس كأس مصر بتلقي الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف، من دور الـ16، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واعترض جمهور القلعة الحمراء على المستوى الذي ظهر به الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي أدار اللقاء، مؤكدين أن لهم ضربتين جزائيتين لم يتم احتسابهما.

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وجاءت تفاصيل الاجتماع كما نشره الموقع الرسمي للأهلي: "اللجنة ناقشت الأخطاء التحكيمية الفجة التي عانى منها الفريق على مدار الموسم، وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس، والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة.

"وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصًة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لإتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الـV.A.R لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي وهو ما لم يحدث".

واختتمت: "كما أن اللجنة ناقشت أيضًا المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوف تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد".

يذكر أن الأهلي أعلن قبل قليل إقالة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، على إثر وداع كأس مصر. (طالع التفاصيل)