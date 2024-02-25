"لا يمكنني التحدث الآن!" .. كريم بنزيما يقلق جمهور الاتحاد بشأن مستقبله!

هل يرحل قبل نهاية عقده في عام 2026؟

SHAHID

بينما أكد مرارًا وتكرارًا سعادته في السعودية إلا أن تصريح الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، الأخير يحمل بعض القلق حول مستقبله في دوري روشن.

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الفرنسي كان قد انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني، لكنه تعرض لعدد من الأزمات مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وضعته في موقف محرج أمام الجماهير، خاصةً وأنه اضطر للتدرب بشكل انفرادي لفترة.

لكن أكد أكثر من مرة انتهاء تلك الأزمة، نافيًا ما تردد عن رغبته في العودة لأوروبا خلال الميركاتو الشتوي الماضي إلا أن المستقبل يبدو أنه يحمل ما هو عكس ذلك..

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بنزيما تم سؤاله عن مستقبله في السعودية من قبل مراسل برنامج "رياضة سكوب"، ليرد بشكل غير حاسم: "سنرى ما سيحدث في مستقبلي، سنرى ما سيحدث، لا يمكن أن أتحدث الآن بما سيحدث مستقبلًا، لا أعلم ذلك".

عقد "الحكومة" بالأساس مع النادي الجداوي ممتد لنهاية موسم 2025-2026، لكن ربما سوء الحظ التي يواجهه مع النمور يدفعه للرحيل قبل هذا الموعد.

من ناحية حصيلة الأهداف، فقد سجل بنزيما 12 خلال 22 مباراة في مختلف البطولات مع الاتحاد - حتى الآن - وصنع ستة آخرين.

SHAHID