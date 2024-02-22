بعد "نحس" نافباخور .. كريم بنزيما يتحدى الهلال ويوجه رسالة لأندية أوروبا

رسالة من بنزيما لأندية أوروبا...

علق كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، على الأنباء التي انتشرت حول رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه، وخلافاته مع المدرب جاياردو، عقب مباراة العميد مع نافباخور في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ 16.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" عقب اللقاء: "نحن سعداء بالنتيجة والفوز، وجاهزون للمباراة القادمة سواء كان المتأهل الهلال أو سباهان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينتظر الاتحاد، الفائز من الهلال وسباهان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم.

وكانت بعض الأنباء الصحفية قد انتشرت حول خلاف المهاجم الفرنسي، مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، والتي دفعت بنزيما لطلب الرحيل.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي علاء سعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن بنزيما نفى وجود أي خلاف مع المدرب والأنباء التي انتشرت حول رغبته في الرحيل إلى أوروبا في الشتاء الماضي، لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب سعيد مع العميد.

يذكر أن لقاء الليلة أمام نافباخور رافق به "النحس" بنزيما، إذ كان هو صاحب هدف الخصم في مرمى الاتحاد، وأُلغي له هدف آخر بداعي التسلل.