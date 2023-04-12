لا يطيقون الانتظار ولم ينسوا كأس العالم.. البرازيل تبدأ تطبيق "قوانين إيميليانو مارتينيز"

هذه الإجراءات صنعت خصيصًا من أجل الحارس الأرجنتيني

يبدو أن البرازيل أكثر من يكره إيميليانو مارتينيز، كيف لا وقد كان حارس المرمى المميز واحدًا من أهم مفاتيح فوز الألبيسيليستي بكأس العالم؟ ومعروف ما بين البرازيل والأرجنتين من الخصومة الكروية.

كان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" قد أعلن حزمة من التغييرات على بعض القوانين المتعلقة بركلات الجزاء وعقوبات لحراس المرمى الذين يخالفون هذه القوانين.

رسميًا.. تعديل قوانين كرة القدم بسبب إيميليانو مارتينيز!

اللائحة التي تنص على أنه "يجب ألا يتصرف حارس المرمى بطريقة تؤدي إلى تشتيت انتباه منفذ ركلة الجزاء بطريقة غير قانونية، على سبيل المثال، عن طريق تأخير تنفيذ الركلة أو لمس أعمدة المرمى أو العارضة أو الشبكة".. سيبدأ إقرارها في البرازيل بدءًا من الأسبوع الجاري في بطولات الدوري البرازيلي والكأس وسائر البطولات المحلية.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن أن تلك التعديلات ستصبح آهلة للتطبيق بدءًا من 1 يوليو المقبل، لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "لا يطيق الانتظار".