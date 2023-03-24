رسميًا.. تعديل قوانين كرة القدم بسبب إيميليانو مارتينيز!

ما حدث في كأس العالم لم يمر مرور الكرام

نشر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) الهيئة التي تحدد قوانين كرة القدم، العديد من التغييرات على قواعد كرة القدم التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، بما في ذلك تعديل يحظر على حراس المرمى تشتيت انتباه منفذي ضربات الجزاء بشكل ينطوي على الإهانة.

وبعد ثلاثة أشهر من تصرفات الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الغريبة ضد اللاعبين الهولنديين ثم الفرنسيين في المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة، قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بتحديث قواعده بشأن سلوك حراس المرمى ضد منفذي ضربات الجزاء المنافسين.

ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو، بما في ذلك القرار الذي ينص على أن "حارس المرمى لا يمكنه التصرف بطريقة تؤدي إلى تشتيت انتباه المسدد بشكل فج، على سبيل المثال عن طريق تأخير تنفيذ الركلة أو عن طريق لمس القائمين أو العارضة أو الشبكة ".

في المجموع، حدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تسعة قوانين تم تعديلها للموسم المقبل، منها أشياء لها علاقة بقواعد التسلل، واحتساب توقيتات الاحتفالات بالأهداف ضمن الوقت الضائع بشكل أكثر صرامة.